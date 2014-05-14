Донбасс в "полуизолированном состоянии": боевики запугали поставщиков - мэр Донецка

Из-за многочисленных блокпостов боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Донецкая и Луганская области находятся в "полуизолированном состоянии", а поставщики опасаются ввозить товары на Донетчину.

Об этом заявил мэр Донецка Александр Лукьянченко вчера, 13 мая, на встрече с журналистами, пишет УНИАН.

Глава города подчеркнул, что из-за действий экстремистов поставщики опасаются ввозить товар в Донецкую область.

При этом он добавил, что сегодня "есть опасения поставщиков", так как из-за многочисленных блокпостов террористов Донецкая и Луганская области находятся в "полуизолированном состоянии".

В то же время он напомнил, что недавно представители так называемой ДНР остановили машины, которые везли из Днепропетровской области автомобильные шины для донецких троллейбусов и изъяли их для строительства баррикад.

Также мэр Донецка еще раз акцентировал внимание, что в регионе "ситуация очень серьезная и сложная" из-за действий сепаратистов.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что среди сепаратистов Восточной Украины, которые на выходных провели так называемые "референдумы", а после объявили о "независимости", начались внутренние разборки и борьба за власть.

Больше о провокациях боевиков на востоке Украины и АТО читайте в спецтеме "Главреда".