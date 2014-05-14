"Стрелок" собирает совещание милиционеров Донецкой области - силовики

Самопровозглашенный верховный главнокомандующий так называемой Донецкой народной республики" Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" формирует МВД "ДНР" из работников милиции области.

Об этом сообщил командир батальона территориальной обороны "Донбасс" Семен Семенченко в Facebook.

"Сегодня назначено совещание у "гражданина неизвестной страны" Стрелкова, он же Гиркин, он же "Стрелок". Приглашены офицеры МВД Славянска, Краматорска, Константиновки, ряда других РОВД.

Обращаюсь к ментам, пусть даже к тем, кто потерял совесть, но надеюсь не инстинкт самосохранения. Посмотреть "чья возьмет" и откупится у своих коллег по "нашу сторону баррикад" не получится. Все предатели, которые сотрудничают с террористами, будут уничтожены.

Рекомендую немедленно выйти на связь с батальоном Донбасс для координации действий или фиксации вашего неучастия в деятельности ОПГ "ДНР".

Родственникам, друзьям, сослуживцам работникам милиции, о которой идет речь, рекомендую донести эту информацию к тем, кто пока не понял, что игры в поддавки закончились. Менты! Будьте благоразумны, ваши наиболее адекватные коллеги уже выходят с нами на связь. Пока еще не поздно", - написал Семенченко.

Напомним, донецким пограничникам по телефону угрожают расправой в случае их отказа присягать так называемой "Донецкой народной республики".