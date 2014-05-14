В России приказали террористам деморализовать украинских силовиков - Тымчук

В России ГРУ ГШ Вооруженных сил приказало террористам на востоке Украины организовать информационно-психологические акции, направленные на подрыв боевого духа украинских силовиков и деморализацию местного населения.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", структурное подразделение ГРУ ГШ ВС РФ в Ростове-на-Дону передало распоряжение руководителям диверсионных групп на Донбассе, действующим совместно с местными террористами, организовать информационно-психологические акции, направленные на подрыв боевого духа украинских силовиков и деморализацию местного населения", - отметил он.

В частности, дано указание по всем возможным информационным каналам распространять дезинформацию о массовой гибели в ходе боевых столкновений украинских военнослужащих, отметил эксперт.

Напомним, ранее Тымчук рассказал о результатах и главной проблеме АТО.