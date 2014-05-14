На Донбассе боевики окружили воинские части Нацгвардии: требуют сложить оружие

В Донецке и Луганске вооруженные автоматическим оружием террористы окружили воинские части Нацгвардии и требуют от военнослужащих сложить оружие.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные МВД Украины.

"Около двух десятков вооруженных боевиков прибыли к КПП у в/ч в Донецке и Луганске и окружили части по периметру", - заявили милиционеры.

В ведомстве отметили, что сейчас боевики ведут переговоры с командирами частей. По данным МВД, экстремисты требуют, чтобы командиры отдали приказ бойцам сложить оружие.

"По предварительной информации, среди требований боевиков также является то, чтобы бойцы Нацгвардии приняли присягу на верность "ДНР" и "ЛНР". Однако об окончательных результатах и деталях переговоров пока не известно. Вооруженного противостояния или штурма нет", - добавили в МВД.

Ранее СМИ писали, что сегодня утром, 14 мая, в Буденновском районе Донецка пророссийских террористы пришли к зданию воинской части №3037 и начали его блокировать.

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