Западные СМИ о реакции России на "референдум": сепаратисты такого не ожидали

После сепаратистского "референдума" на Донбассе, Россия призвала действовать в направлении признания его результатов и начала переговоров с Киевом, вместо того чтобы принять этот регион, как это было с Крымом.

Об этом пишет газета Le Figaro, сообщает Inopressa.

"Сразу же после объявления результатов псевреферендума организаторы потребовали присоединения Донецкой области к России. Ответ Москвы был холодным. Вместо того чтобы принять сепаратистский регион, как это было с Крымом, Россия призвала действовать в направлении признания результатов "референдума" и начала переговоров с Киевом. Такого сценария сепаратисты не ожидали", - полагает автор статьи.

"По причине недоверия к правительству в Киеве, по убеждению или по привычке следовать принятым нормам, многие жители Донецка ответили "да" на "референдуме" по независимости их области. Многие воздержались от голосования. Но никто или почти никто не может представить себе последствий того, что произошло", - говорится в статье.

Между тем, Донбасс постепенно скатывается к господству вооруженных террористов.

Как пишет издание, в Донецке на смену гражданским сепаратистам, вероятно, вскоре придут "военные".

"Тем временем реальный образ новой власти начал вырисовываться за ее гражданским фасадом. Вооруженные люди больше не стараются быть невидимыми, - говорится в статье. - Гражданские деятели сепаратистского движения, такие, как сопредседатель президиума ДНР Денис Пушилин, все чаще выступают в роли пресс-секретарей, в то время как решения принимает военное крыло движения".

"Полковник Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок", бывший офицер российского ГРУ, был официально назначен главой вооруженных сил Донецкой республики. Он направил в Донецк своего ближайшего соратника Сергея Здрилюка, российско-украинского офицера по прозвищу "Абвер". И с этих пор стали все чаще говорить о переходе "власти" в руки военного крыла", - отмечает автор статьи.

Напомним, 14 мая самопровозглашенный верховный главнокомандующий так называемой Донецкой народной республики" Игорь Гиркин формирует МВД "ДНР" из работников милиции области.

Как сообщал "Главред", спикер Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин заявил, что непроведение выборов президента Украины 25 мая является "большим злом, чем их проведение".

