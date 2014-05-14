Лавров заявил, что Россия не намерена вторгаться в Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена направлять свои войска на территорию Украины.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Интерфакс".

"У нас нет никаких намерений отправлять какие бы то ни было отряды куда бы то ни было", - сказал Лавров.

Так он ответил на вопрос, могут ли российские войска появиться в Донецке или в Луганске, если Москва не сочтет легитимными выборы президента Украины, назначенные на 25 мая.

При этом министр подчеркнул, что Москва будет судить об украинских выборах в зависимости от того, как они пройдут.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее Владимир Путина заявил об отводе войск от границ Украины. Однако позже его слова опровергали в Пентагоне, а НАТО опубликовало спутниковое фото скопления российских военных недалеко от украинской территории.

Позже новые спутниковые фото российских войск недалеко от границ Украины сделали власти США.

Посмотреть фото можно здесь.