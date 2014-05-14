Лавров заявил, что Россия не намерена вторгаться в Украину

В МИДе РФ сообщили, что Москва никуда не хочет отправлять свои войска.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена направлять свои войска на территорию Украины.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Интерфакс".
"У нас нет никаких намерений отправлять какие бы то ни было отряды куда бы то ни было", - сказал Лавров.
Так он ответил на вопрос, могут ли российские войска появиться в Донецке или в Луганске, если Москва не сочтет легитимными выборы президента Украины, назначенные на 25 мая.
При этом министр подчеркнул, что Москва будет судить об украинских выборах в зависимости от того, как они пройдут.
Кроме вышесказанного напомним, что ранее Владимир Путина заявил об отводе войск от границ Украины. Однако позже его слова опровергали в Пентагоне, а НАТО опубликовало спутниковое фото скопления российских военных недалеко от украинской территории.
Позже новые спутниковые фото российских войск недалеко от границ Украины сделали власти США.