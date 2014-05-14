Россия назвала "гипотетическим" вопрос о присоединении Донбасса

Разговоры о возможном присоединении к России востока Украины являются гипотетическими.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Bloomberg.

"Мы должны начинать не с гипотетического вопроса, кто кого может присоединить, а с того, как люди будут чувствовать себя в этой стране", — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли Россия гарантировать, что не будет завоевывать восток Украины.

При этом российский дипломат отметил, что, по его мнению, Украина находится на грани гражданской войны.

Как сообщал "Главред", Лавров также заверил, что Москва не намерена направлять свои войска на территорию Украины.