В Краматорске террористы захватили телебашню - СМИ

В Краматорске Донецкой области террористы захватили помещение телевизионной башни и заблокировали доступ к зданию.

Об этом передает "ОстроВ", ссылаясь на данные МВД Украины.

"В Краматорске в помещении телевизионной башни находятся вооруженные люди, доступ к зданию заблокирован", - заявили милиционеры.

В то же время журналисты издания, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что сегодня в Краматорске опять пропали все эфирные каналы, как цифровые, так и аналоговые.

Кроме вышесказанного напомним, что вчера под Краматорском между украинскими военными и террористами произошел бой, во время которого погибли семеро военных.

Позже в Минобороны сообщили подробности трагедии, рассказав о количестве погибших боевиков. Фото и видео с места боя смотрите здесь.

Больше о провокациях боевиков на востоке Украины и АТО читайте в спецтеме "Главреда".