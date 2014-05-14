Западные СМИ рассказали, какие санкции могут остановить Путина

14 мая 2014, 17:53

Нынешние санкции не слишком эффективны.

СМИ рассказали об эффективных санкциях против России

Санкции, которые сейчас введены против России за агрессию в отношении Украины, вряд ли остановят Владимира Путина. В то же время, Запад может принять ряд более эффективных мер.

Об этом говорится в статье американского издания The Daily Beast, которую цитирует Инопресса.

В публикации Меган О'Салливан суммирует международный опыт применения санкций и, исходя из этого, объясняет, почему в нынешнем виде штрафные меры против России едва ли будут эффективными. Для достижения результата, считает автор, их нужно "прояснить, углубить и встроить в более широкую стратегию, в фокусе которой была бы не только Украина".

В статье также сформулированы несколько правил, соблюдение которых, по мнению автора, делает санкции действенными. Эти правила таковы:

1. У санкций должны быть ясные цели, а у тех, кто их налагает, не должно быть расхождений в трактовке этих целей. "Если один сторонник санкций воспринимает этот инструмент как средство смены режима, у целевой страны нет особых стимулов менять свое поведение, даже если остальные взамен предлагают облегчение санкций (вспомните Ирак 1990-х)", - отмечает издание.

2. Санкции сами по себе не могут составлять суть стратегии. "Санкции - это инструмент, а не стратегия", им должны сопутствовать другие меры, поясняет автор статьи. В качестве отрицательного примера она указывает на курс США по отношению к Кубе и Ирану.

3. Односторонние торговые и инвестиционные санкции "приносят ограниченную (но не нулевую) пользу, особенно в отношении товаров, представленных на мировом рынке". Здесь сказывается влияние такого фактора, как глобализация: если тот или иной ресурс можно купить у другого поставщика (или продать другому потребителю), то запрет на его реализацию или приобретение доставит целевой стране "разве что неудобство". "Односторонние санкции все же могут сыграть роль в рамках более масштабной стратегии, но сами по себе в средне- и долгосрочной перспективе они могут принести налагающей стране больше экономических издержек, чем целевой", - отмечает издание.

4. Не следует надеяться, что мягкие санкции позволят добиться амбициозных результатов: "Многие режимы скорее будут мириться с санкциями, которые доставляют им неудобство или незначительные трудности, чем пойдут на уступки, способные поставить под угрозу их режим".

5. Не следует ожидать, что санкции приведут к переменам в сжатые сроки. "Санкции работают в основном посредством косвенных механизмов, и для того, чтобы они оказали влияние на политические решения данного правительства, требуется время", - отмечает О'Салливан.

6. "Вторичные санкции", налагаемые на союзников в связи с их решительным неприятием основных санкций, могут привести к негативным последствиям. К такому заключению автор пришла, изучив американские санкции против Ирана и Ливии, введенные в 1996 году: тогда "в ярость пришли европейцы, что привело к открытым разногласиям между дипломатами и кризису в трансатлантических отношениях".

"Можно заключить, что у санкций больше шансов дать ожидаемый результат, если они являются частью многосторонней системы, имеют четко очерченные цели, на правах одного из компонентов входят в более широкую стратегию, в рамках которой сочетаются с другими политическими инструментами, и ставят глобализацию себе на службу, а не пытаются ее побороть. Кроме того, больше шансов оказаться эффективными у тех санкций, которые ставят себе целью решение вопросов, не являющихся жизненно важными для данного режима, и которым на достижение результата отводится длительный период времени", - резюмирует автор.

Применительно к нынешним санкциям против России все это означает, что в существующую концепцию необходимо внести изменения, говорится в статье. Сегодня у стран Запада "нет согласованного мнения" о цели санкций, а те цели, которые называются, несоразмерны масштабу вводимых ограничений. Кроме того, не используются сопутствующие санкциям инструменты, а сами они "не согласуются с экстренностью ситуации" в Украине.

"Творцы американской и европейской политики должны расширить границы восприятия и думать не только о том, как быть в связи с действиями России в Украине, но и поразмыслить о более широкой стратегии в отношении России в долгосрочной перспективе, - советует журналистка. - Несомненно, здесь есть место и санкциям, но, как недвусмысленно показывает исторический опыт, с той серьезной внешнеполитической проблемой, которую - и сейчас, и в перспективе - представляет собой Москва, одними только санкциями не справиться".

В заключение автор добавляет, что "американских и европейских политиков может ожидать серьезное разочарование, если они думают, что развенчание Путина (будь то вследствие экономического давления или в силу иных причин) обязательно приведет к появлению в Москве более дружелюбного и демократичного правительства".

Напомним, сейчас Запад за агрессию против Украины вводит в основном визовые ограничения против отдельных людей, причастных к ней, замораживает их счета и вводит ограничения против российских компаний.

В то же время, в случае продолжения агрессии и срыва президентских выборов в Украине, Запад обещает РФ более серьезные санкции, направленные против отдельных секторов экономики.

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