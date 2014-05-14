Российский депутат "рвет" Интернет клипом о "Правом секторе": опубликовано видео

14 мая 2014, 18:40

Депутат Госдумы РФ записал клип о событиях в Украине из фрагментов видео с атаками пророссийских экстремистов.

Иллюстрация

Депутат Астраханской областной думы Андрей Иванцов снял клип о событиях в Украине, который он назвал "Правый сектор. Остановитесь!".

Ролик был выложен в Сеть 4 мая и меньше чем за 10 дней набрал 155 тысяч просмотров.

Стоит отметить, что видеоряд этого "творения", в котором звучат призывы остановить кровопролитие в Украине, иллюстрируется кадрами нападения пророссийских экстремистов на безоружных людей.

В частности, в клипе говорится о событиях 2 мая в Одессе, а на видео - кадры с улиц города: человек в балаклаве и каске держит в руках пистолет. Как известно, журналисты зафиксировали, что оружие на улицах города применяли именно участники пророссийских сил.

Также в ролике неоднократно появляются кадры, на которых толпа забрасывает камнями милицию, которая прикрывается щитами. При этом создатели "убрали" из кадра мужчину с автоматом, который из-за спин милиционеров стреляет в безоружных людей.

Кроме того, на видео есть и кадры горящего Дома профсоюзов, однако нет тех моментов, когда проукраинские митингующие пытались спасать тех, кто оказался заблокирован в здании.

Все эти кадры сопровождаются надрывными призывами Иванцова: "Остановитесь! Война никому не нужна".

Стоит также отметить, что в начале этого "клипа" вставлены кадры с солдатами немецко-фашистской армии.

Видео: youtube.com

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Россия Украина Одесса Правый сектор видео клип запись Иванцов
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