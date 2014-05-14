Сценарий Путина по расколу Украины разбился на Днепропетровщине - Саакашвили

События, которые сейчас происходят в Днепропетровской области, имеют решающее значение для Украины и Европы.

Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает ТСН.

По его мнению, именно здесь разбился путинский сценарий раскола Украины и именно эта область уже стала лабораторией изменений и реформ.

"То, что происходит в Днепропетровске, имеет ключевое значение для украинской государственности, украинского будущего. На самом деле, линия спасения Украины проходит именно там, что сейчас происходит в этом городе, в этой области", - подчеркнул Саакашвили.

Также он добавил, что новые спецбатальоны добровольцев станут новым ядром правоохранительных органов и вооруженных сил.

Саакашвили убежден, что патриотический подъем на Днепропетровщине и желание многих жителей защищать свой регион от оккупантов – на самом деле не призыв к войне, а рецепт мира.

"То, что новый прототип украинской армии создается именно в Днепропетровске – это будущее, ядро украинских вооруженных сил и правоохранительных органов. Война происходит там, где есть вакуум силы, где плохо организованы силовые структуры, где некому защищать общественный порядок. Днепропетровск в этом отношении сделал чудо", - сказал он.

Кроме того, Саакашвили выразил личную благодарность днепропетровскому губернатору.

По его словам, Игорь Коломойский подвинул экс-президента Грузии с первой ступеньки личных врагов Путина.

Как уже сообщал "Главред", около 70% жителей Донецкой и Луганской областей выразили желание присоединиться к Днепропетровской области.