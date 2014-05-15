В Госохране рассказали, где находится Янукович

По мнению Гелетея, добровольно Янукович в Украину не вернется.
Бывший президент Украины Виктор Янукович владеет частным домом в России возле Ростова-на-Дону.
Об этом заявил начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей, пишет Сегодня.
"По моим данным, под Ростовом у него частный дом. Ну и сын купил дом в Барвихе", - сказал Гелетей, отвечая на вопрос, где именно находится Янукович.
По словам начальника Управления госохраны, Януковича продолжают охранять бывшие сотрудники УГОУ, которые уехали с ним.
По мнению Гелетея, добровольно Янукович в Украину не вернется.
"Но рано или поздно ему придется ответить за все. Вот в это верю", - подчеркнул начальник УГО.
Напомним, после февральских событий в Киеве Янукович бежал из страны, МВД объявило его в международный розыск.
СБУ обратилось к ФСБ с просьбой содействовать в передаче Януковича следственным органам Украины.