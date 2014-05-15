В Госохране рассказали, где находится Янукович

Бывший президент Украины Виктор Янукович владеет частным домом в России возле Ростова-на-Дону.

Об этом заявил начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей, пишет Сегодня.

"По моим данным, под Ростовом у него частный дом. Ну и сын купил дом в Барвихе", - сказал Гелетей, отвечая на вопрос, где именно находится Янукович.

По словам начальника Управления госохраны, Януковича продолжают охранять бывшие сотрудники УГОУ, которые уехали с ним.

По мнению Гелетея, добровольно Янукович в Украину не вернется.

"Но рано или поздно ему придется ответить за все. Вот в это верю", - подчеркнул начальник УГО.

Напомним, после февральских событий в Киеве Янукович бежал из страны, МВД объявило его в международный розыск.

СБУ обратилось к ФСБ с просьбой содействовать в передаче Януковича следственным органам Украины.