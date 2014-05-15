Россия проведет военные учения возле границы Украины в день выборов президента

Учения "Авиадартс-2014" в граничащей с Украиной Воронежской области России пройдут с 21 по 26 мая.

Такую дату определило Минобороны России. Учения совпадут с первым туром президентских выборов в Украине, пишет РБК-Украина.

Заместитель директора Института политического и военного анализа РФ Александр Храмчихин не исключил, что выбор даты авиаучений сделан намеренно.

"Вполне возможно, что в Минобороны руководствовались при этом складывающейся военно-политической обстановкой в Украине", - отметил он.

"9 мая мы уже отлично продемонстрировали Западу возможности нашей авиации, которая долетела до Крыма и обратно. Видимо, решили закрепить успех", - добавил руководитель российского Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.

В целом, военный эксперт скептически относится к эффективности таких видов учений, как танковый биатлон и авиадартс. "Министр (обороны России - ред.) Сергей Шойгу делает все для того, чтобы привлечь внимание к Минобороны, но это идет не на пользу российской армии, а исключительно на пользу самому Шойгу", - сказал Цыганок.

Первый и второй этапы учений "Авиадартс-2014" прошли в начале года в округах РФ. Как сообщил российскому РБК офицер центрального аппарата Минобороны, третий из этапов учений на воронежском полигоне Погоново пройдет с 21 по 26 мая.

В авиастрельбах примет участие 71 авиационный экипаж - на единицу техники больше, чем число самолетов и вертолетов, принявших участие в параде 9 мая в оккупированном Россией Севастополе. Базироваться авиация на время состязаний будет в Рязани, Липецке и Воронежской области.

Напомним, правительство США опубликовало новые спутниковые фото российских войск, находящихся недалеко от границ Украины.

14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена направлять свои войска на территорию Украины.

