Сегодня вступил в силу закон об оккупированных территориях

Сегодня, 15 мая, официально вступил в силу закон о временно оккупированных территориях.

14 мая документ был опубликован в газете "Голос Украины", передает ZN.UA.

Напомним, что Закон № 1207-VII "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" вступает в силу со дня, следующего за официальной публикацией, то есть сегодня.

Документ определяет, что временно оккупированная территория является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины.

"Гражданам Украины гарантируется соблюдение в полном объеме их прав и свобод, предусмотренных Конституцией Украины, в том числе социальных, трудовых, избирательных прав и права на образование, после оставления ими временно оккупированной территории", - говорится в законе.

Документ определяет, что временно оккупированной территорией Украины являются: территория Автономной Республики Крым и города Севастополя; внутренние воды и территориальное море Украины, его дно и недра, на которых Украина осуществляет суверенитет, континентальный шельф и исключительная экономическая зона, где Украина в соответствии со своим законодательством пользуется фискальными, санитарными, иммиграционными и таможенными правами, а в особой экономической зоне и на континентальном шельфе – суверенными правами и юрисдикцией; подводное пространство в пределах территориального моря; воздушное пространство, расположенное над указанной территорией.

Во время проведения выборов президента Украины, народных депутатов Украины, всеукраинского референдума голосование граждан Украины на временно оккупированной территории не организуется и не проводится.

"Гражданам Украины, которые проживают на оккупированной территории, создаются условия для свободного волеизъявления во время выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума на другой территории Украины", - говорится в законе.

Документом определено также, что принудительное зачисление граждан Украины к гражданам другого государства не признается.

Государственные органы и органы местного самоуправления, образуемые в соответствии с Конституцией и законами Украины, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории действуют лишь на основании, и в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины. Деятельность любых органов и их должностных лиц на временно оккупированной территории считается незаконной, если эти органы созданы или назначенные в порядке, не предусмотренном законодательством Украины.

Также в документе отмечается, что на временно оккупированной территории право собственности охраняется в соответствии с законодательством Украины.

Кроме того, закон предусматривает, что в связи с невозможностью осуществлять правосудие судами Автономной Республики Крым и г. Севастополя, правосудие в отношении дел этих территорий будет осуществляться соответствующими судами г. Киева.

Депутаты исключили из финальной редакции законопроекта норму о специальном режиме въезда на оккупированную территорию, нарушение которого предлагалось наказывать штрафами.

Следовательно, согласно принятому закону, граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд с временно оккупированной территории при условии предъявления документа, подтверждающего гражданство Украины. Въезд и выезд иностранцев и лиц без гражданства с временно оккупированной территории допускается только по специальному разрешению через установленные пункты въезда-выезда для таких лиц. Порядок въезда иностранцев и лиц без гражданства с временно оккупированной территории устанавливается Кабинетом министров Украины.