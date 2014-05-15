Турчинов: силовики уничтожили военную базу террористов под Краматорском

Украинские силовики в рамках антитеррористической операции (АТО) уничтожили военную базу террористов под Краматорском Донецкой области.

Об этом сообщил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов во время заседания парламента, пишет УНИАН.

"Сегодня ночью под Краматорском в рамках антитеррористической операции полностью уничтожена замаскированная военная база террористов", - сказал он.

Спикер также сообщил, что этой ночью также была атакована и зачищена от террористов местность возле Славянска.

По словам Турчинова, полностью зачищена от террористов 5-километровая зона вокруг телебашни, которая транслирует украинское телевидение на города Славянск, Краматорск и другие районы Донецкой области.