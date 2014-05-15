Дещица прокомментировал новые военные учения России возле границ Украины

Проведение Россией военных учений на границе с Украиной в день выборов не будет способствовать стабилизации ситуации на Донбассе.

Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, передает РБК-Украина.

"Российская сторона, к сожалению, принимает решения, которые не способствуют стабилизации в восточных областях Украины. Сегодня было оглашено о проведении военных учений в день выборов в Украине 25 мая. Конечно, проведение военных учений на границах с Украиной стабилизации в восточных регионах не способствует", - сказал он.

Дещица также подчеркнул о том, что Россия не выполняет Женевские договоренности.

Несмотря на это, говорит Дещица, Украина готова к проведению переговоров по насущным вопросам в формате, определенном в Женеве. Другие форматы кроме 4-стороннего для Украины неприемлемы.

Напомним, Минобороны России заявило о проведение военных учений "Авиадартс-2014" в граничащей с Украиной Воронежской области в период с 21 по 26 мая.

Как известно, 25 мая в Украине проходят выборы президента