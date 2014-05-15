МИД Польши опасается, что агрессия России не ограничится Украиной

Глава МИД Польши рассказал о своих опасениях распространения российской агрессии за пределы Украины.

Об этом Радослав Сикорски заявил на встрече со студентами в Познани, передает "Радио Свобода".

Так, на вопрос, вероятна ли оккупация Россией других территорий, не только в Украине, дипломат ответил: "Надеюсь, что нет, и боюсь, что да".

Сикорски также рассказал об окончании времен "холодной войны".

"Это конец эпохи, когда казалось, что война в Европе невозможна. Сегодня мы живем в Европе, в которой впервые после Второй мировой войны одно европейское государство забрало территорию у другой европейской страны", - отметил он.

В то же время, министр ответил на заявление российского коллеги Сергея Лаврова о категорической позиции Кремля относительно вступления Украины в НАТО.

"Если речь идет о НАТО, то я могу успокоить моего российского коллегу. Насколько мне известно, в Конституции Украины записана ее внеблоковость и членство этой страны в НАТО не рассматривается", - подчеркнул Сикорски.

Напомним, ранее Россия анонсировала проведение учений военной авиации возле границ Украины в день президентских выборов – 25 мая.