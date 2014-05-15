Лукашенко нужна сильная Украина: он обещает помогать

В Беларуси хотят видеть Украину сильной и готовы практически на любую помощь.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Украины Михаилом Ежелем, передает БЕЛТА.

"Это естественно, поскольку я очень много высказывался по поводу нашей Украины, нашей вовлеченности в те процессы, которые происходят. И, наверное, Украине, народу и властям Украины не в чем меня упрекнуть. Мы старались занимать аккуратную взвешенную позицию, тем не менее, открыто заявляя о том, что и лично мне, и с точки зрения государства нам Украина очень близка", - отметил он.

Александр Лукашенко выразил пожелание, чтобы те события, которые еще происходят в Украине и имеют негативное развитие, побыстрее закончились.

"Чтобы Украина развивалась как единое целостное государство, чтобы это была наша Украина. Никогда мы даже не представляем себе, чтобы Украина занимала какую-то позицию, противную Беларуси", - отметил он.

"И я открыто говорил по вопросам, которые нас очень волнуют, в том числе связанным с НАТО. Вы как человек военный, наверное, понимаете меня в этом плане. Нет необходимости втягивать Украину в какие-то блоки, вводить туда какие-то войска, ни с одной, ни с другой, ни с третьей, ни с десятой стороны", - подчеркнул Лукашенко.

"Украина должна быть Украиной. Это 45 млн населения, близкий нам народ. Это самодостаточная страна, и если ей помочь, а не мешать, то это будет очень влиятельная страна. Ну, может, кому-то не хочется, чтобы она была сильной и влиятельной, но это не моя позиция и не белорусского народа. Мы хотим видеть сильную Украину, с которой можно сотрудничать, торговать, как мы делали это последние годы. У нас был определенный прирост. Мы надеемся, что вернемся к этим объемам, и мы готовы в этом направлении сделать максимум. Вы в этом должны быть уверены", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также напомнил о состоявшейся у него встрече с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

"Я ему однозначно, даже по-дружески, ответил на многие вопросы конфиденциального характера, на его настороженности", - заверил он.

"И я свято придерживаюсь тех договоренностей, которые были достигнуты у нас с властями Украины на Припяти. Поэтому вы можете рассчитывать только на доброе отношение со стороны Беларуси к Украине и ко всему украинскому народу", - сказал Лукашенко.

"Если вам будет нужна какая-то помощь (кроме посредничества - это исключено, я это терпеть не могу), как человек, который очень близко к сердцу воспринимает все, что происходит в Украине, я готов в любой момент оказать эту поддержку и помощь", - заявил он.

В свою очередь, Ежель поблагодарил главу Беларуси за последовательную и честную позицию.

"В той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, для нас каждое доброе слово является хорошей поддержкой", - сказал он.