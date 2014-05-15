Москаль рассказал, кто приказал штурмовать Дом профсоюзов в Киеве

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила, что штурм Дома профсоюзов 19 февраля в центре Киева был начат по приказу экс-главы СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого, руководителя центра спецопераций "Альфа" Олега Присяжного и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.

Об этом рассказал глава ВСК нардеп от "Батькивщины" Геннадий Москаль, сообщает ТСН.

"Цель штурма - зачистить здание от протестующих, а всех кто был в помещении, должны были физически уничтожить. Для этого создали штурмовую группу, которая проникла в Дом профсоюзов через гостиницу "Крещатик", - сказал Москаль.

Москаль сообщил, что в состав штурмовой группы входили 224 сотрудника:

Группа захвата №1 - 78 человек: 3-е управление - 63 сотрудника; 2-е управление - 15 сотрудников; старший: п-к Балицкий С.А. "Монах"; заместитель: п/п-к Волосовец В.Е. "Хохол".

Группа захвата №2 - 45 человек: 1,2,3 отделы 1-го управления - 28 сотрудников: отдел ЦСО "А" в УСБУ в Черниговской области - 7 сотрудников; отдел ЦСО "А" в УСБУ в Полтавской области - 3 сотрудника; отдел ЦСО "А" в УСБУ в Кировоградской области - 6 сотрудников; старший: п-к Дорошенко С.А. "Ялта"; заместитель: п-к Скляр И.A. "Оса".

Тактическая группа №3 - 101 человек: 4,5 отделы 1-го управления - 19 сотрудников: 5-го управления - 10 сотрудников: отдел ЦСО "А" в УСБУ в Донецкой области - 14 сотрудников; отдел ЦСО "А" в УСБУ в Луганской области - 8 сотрудников; отдел ЦСО "А" в УСБУ в Николаевской области - 7 сотрудников; отдел ЦСО "А" в УСБУ в Херсонской области - 7 сотрудников; отдел ЦСО "А" в УСБУ в г. Севастополь - 15 сотрудников; отдел ЦСО "А" в УСБУ в Одесской области - 9 сотрудников; отдел ЦСО "А" в УСБУ Днепропетровской области - 11 сотрудников; старший: п-к Устименко О.В. "Устим", заместитель: п-к Якименко М.А. "Макс".

Группа прикрытия и огневой поддержки 2-го управления - 10 сотрудников, подразделения МВД Украины; старший: п-к Шайтанов В.А. "Вал".

Группа снайперов - 7 сотрудников: старший: п/п-к Бычковский А.М. "Мирон", заместитель: м-р Бублик А.В. "Гами".

Ранее "Главред" сообщал, что Москаль рассказал, кто приказал разогнать активистов на Банковой 1 декабря.