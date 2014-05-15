Украина потребовала отвести российские войска от границы

МИД Украины распространил заявление с требованием к России отвести свои войска от нашей границы и не проводить учения "Авиадартс-2014".

"Планы российской стороны вызывают глубокую обеспокоенность в Украине. Учитывая сценарий "Авиадартс -2014", вовлеченные в него силы и средства, а также боевое применение современных вооружений в непосредственной близости к нашим границам государством, уже осуществившим акт агрессии против Украины и незаконную аннексию части нашей территории, расцениваем эти действия России как очередную силовую провокацию и неприкрытую попытку усиления напряжения на границах с Украиной и в регионе в целом", - говорится в заявлении МИДа.

"Ряд информагентств со ссылкой на источники в российском военном ведомстве сообщают о том, что в ходе учений будут "отрабатывать боевое применение ракетного, бомбового и пушечного вооружения по наземным целям, а также преодоление системы ПВО условного противника", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Украины считают, что проведение учений с такими специфическими задачами в день президентских выборов "свидетельствует о продолжении реализации Россией сценария дальнейшей дестабилизации ситуации, в частности, в восточных регионах Украины, и грубого давления против украинского народа".

"Категорически требуем от Российской Федерации прекратить практику провоцирования нестабильности, немедленно отвести подразделения российских вооруженных сил от украинской границы и выполнить взятые обязательства по Женевским договоренностям", - призвали в МИД Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Дещица заявил: проведение Россией военных учений на границе с Украиной в день выборов не будет способствовать стабилизации ситуации на Донбассе.

Также напомним, Минобороны России заявило о проведение военных учений "Авиадартс-2014" в граничащей с Украиной Воронежской области в период с 21 по 26 мая.