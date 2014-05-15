Тымчук об ультиматуме террориста "Абвера": место этого клоуна - рядом с палатой "Наполеона"

Требование террористов к украинским силовикам в 24 часа покинуть Донбасс, свидетельствует о том, что "ребята" совсем заигрались.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Пророссийские террористы выдвинули ультиматум: грозят начать "силовую операцию" против украинских силовиков, если те не покинут Донбасс. Дали на выполнение условий 24 часа", - напомнил военный эксперт.

"Понятно, что для этих недоделанных стратегов забрать у бомжа недопитую бутылку пива – это уже "силовая операция". Но попортить кровь всякими терактами и прочей гадостью они таки могут, - подчеркнул он.

"Эти опасные для окружающих донбасские клоуны, кроме того, продолжают играться в государственность. Пророссийские шавки уже назначают каких-то своих "спикеров" и "министров", готовят "конституцию" и "выборы в парламент", - рассказал Тымчук.

"Мне кажется, эти ребята совсем заигрались. Давно пора им объяснить, что место их "парламентариев" и "министров" - рядом с палатой Наполеона", - подытожил он.

Ранее "Главред" сообщал, что зам главаря террористов Игоря Гиркина по прозвищу "Стрелок" Сергей Здрилюк ("Абвер") заявил, что террористы намерены начать "силовую операцию" против украинских силовиков, если те не покинут Донбасс.