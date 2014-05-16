Генсек НАТО: Украина может обращаться за помощью к отдельным странам альянса

Вопросы военной помощи Украине должны решаться в ходе двусторонних переговоров Киева с членами НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, НАТО как организация не имеет военной техники или средств разведки, чтобы оказать конкретную военную помощь Украине, но все это есть у членов альянса.

"Позвольте мне напомнить, что у НАТО нет военной техники. НАТО как организация не имеет разведывательной службы. Мы зависим от отдельных членов альянса. Таким образом, вопрос о военной технике, средствах разведки, коммуникации и других должен решаться на двусторонней основе между Украиной и отдельными членами НАТО", - сказал Расмуссен.

Также он добавил, что Украина направила в Брюссель список просьб о помощи, и в НАТО на него позитивно отреагировали. Просьбы касаются тех сфер, в которых альянс может оказать реальную помощь.

"Мы решили расширить наши партнерские проекты в проведении военной реформы, модернизации Вооруженных сил Украины, наращивать способность оперативного взаимодействия, в том числе участие Украины в учениях НАТО и т.д. Таким образом, мы уже много делаем как альянс, и я предвижу, что будем делать больше", - отметил генсек.

Он также напомнил, что существует значительная разница между статусом члена НАТО и положением партнера, но не члена НАТО, каковым является Украина.

В частности, статья 5 Североатлантического договора, которая устанавливает обязанности коллективной обороны, относится только к членам НАТО.