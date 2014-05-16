Под Мариуполем террористы обстреляли блокпост Нацгвардии

В ночь на 16 мая террористы атаковали блокпост Национальной гвардии Украины в Мариуполе.

Об этом сообщила журналист Ирина Герасимова в своем Facebook.

"Перестрелка произошла около 22 часов и длилась около 15 минут", - написала она.

Журналистка рассказала, что стрельба из автоматического оружия по блокпосту велась со стороны города.

Пострадавших среди украинских силовиков нет.

Напомним, ранее глава Донецкой ОГА Сергей Тарута заявил, что к выходным в центре Мариуполя планируется убрать баррикады и "все признаки" беспорядков, происходивших там 9 мая.