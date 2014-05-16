Россия подтягивает войска: армии приказано готовиться к "миротворчеству" в Украине - Тымчук

Россия подтягивает войска к границе с Луганской областью.

Об этом заявил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"По оперативным данным группы, российские войска, находящиеся в 100-км зоне от госграницы с Украиной, подтягиваются к границе напротив Луганской области", - подчеркнул эксперт.

Также он заявил, что командирам российских частей приказано быть готовыми "к проведению "миротворческой операции" на территории Украины".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что приказал отвести воинские подразделения от украинской границы. Позже украинские и западные эксперты заверили, что Кремль не выполнил своего обещания.

Позже Москва анонсировала учения военной авиации возле границ Украины в день президентских выборов 25 мая.