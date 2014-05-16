Рабинович: пора прекращать в стране "криминальную демократию"

Большинство украинцев хотят мира и стабильности, и только небольшая группа призывает к войне.

Об этом заявил кандидат в президенты Украины Вадим Рабинович в эфире "Шустер-live".

"Мы сейчас допустили ситуацию, когда узкая группа людей толкает страну в безумие. Можно назвать это криминальной демократией. Причем эта группа диктует, как жить, и западу, и востоку. А люди и сами знают, как жить. Они хотят мира и покоя", - отметил кандидат.

По его мнению, отношения между центром и востоком нужно решать за круглым столом, как это сделали в Николаеве, когда собрали в одном помещении людей с разных майданов – и заставили договориться.

"Нам нужно понять, хотим ли мы дальше жить вместе? Если хотим – тогда находим точки соприкосновения. Не хотим – расходимся… Дальше жить в этой атмосфере невозможно, а то скоро, как в начале прошлого века, атаманы "грицианы таврические" из Малиновки будут держать страну в стрессе", - подчеркнул Рабинович.

По его мнению, политика двойных стандартов в последнее время стала привычной для всех. "Видимо, мы уже прошли болевой порог, и людям стало все равно", - констатировал кандидат в президенты.

Для стабилизации ситуации, по его мнению, политикам необходимо прекратить разжигание розни и военную риторику.

"Мы – единая Украина. Нам нужно понять это и научиться уважать друг друга. 90% из нас – это нормальные люди, граждане Украины. И только 10% - это бандиты. Вот их надо отсеять, назвав пофамильно… А еще – убрать из политики тех, кто уже долгие годы доводит народ до ручки, кто его обокрал, обобрал – и снова просит доверить "порулить"…", - подытожил Вадим Рабинович.