В Минобороны рассказали об атаках террористов на блокпосты силовиков

Террористы продолжают совершать набеги и обстреливать позиции силовиков, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает УНИАН.

"Вчера украинские силовики развернули еще два поста в Славянске", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, за вчерашний день террористы трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков:

в Славянске боевики обстреляли блокпост возле телебашни из вооружения БМД-2 и стрелкового оружия, используя в качестве прикрытия железнодорожные вагоны. Десантники ВСУ открыли огонь. В результате противостояния сепаратистские силы отступили. Среди военнослужащих ВДВ потерь нет.

Позже террористы обстреляли блокпост возле поселка Семеновка. Во время противостояния украинские военнослужащие обнаружили позицию корректировщика огня противника. Это боевое столкновение также прошло без потерь.

Ближе к вечеру во время проведения разведки местности, вблизи блокпоста, контролируемого правительственными силами, террористы обстреляли из снайперских винтовок разведгруппу. В ответ был открыт огонь из вооружения БТР-4 Нацгвардией. Среди силовиков потерь нет.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 16 мая террористы атаковали блокпост Нацгвардии в Мариуполе.