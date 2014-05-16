Под Донецком террористы предъявили ультиматум зенитчикам и пригрозили штурмом

В пятницу, 16 мая, утром в расположение зенитно-ракетной части ВСУ, дислоцированной в Донецкой области, прибыла группа людей, которые представились "представителями МВД Донецкой народной республики".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Представители террористической организации "ДНР" потребовали от украинских военных "перейти на сторону народа" и подчиняться приказам руководства "ДНР", пишет военный эксперт.

"Украинские военные вкратце объяснили представителям террористической организации, почему не намерены выполнять их ультиматумы. В то же время, ввиду отсутствия агрессивных действий со стороны "делегации", силовые меры к ним не применялись", - подчеркнул Тымчук.

По его данным, после недолгих переговоров выдвинувшие ультиматум граждане удалились.

Сепаратисты из ДНР заявили, что будут штурмовать воинскую часть, расположенную возле поселка Спартак, в случае отказа перехода военных на их сторону.

Об этом заместитель командира части сообщил УНИАН.

По его словам, сегодня "где-то в 10.15 прибыли представители "Донецкой народной республики", четыре человека, трое из них – вооруженные, и выдвинули нам ультиматум — или сдать оружие или переходить на их сторону".

Сепаратисты заявили, что если через 2-3 часа не будет выполнено их условие, то они намерены блокировать и штурмовать воинскую часть.

"Мы им ответили "нет". Мы будем действовать согласно уставу Вооруженных Сил Украины", - заключил заместитель командира части.

Напомним, что самозванцы из ДНР решили переподчинить себе всех силовиков области – все постоянно дислоцированные на территории "республики" воинские формирования, органы безопасности, милиции, таможни, пограничной службы, прокуратуры, а также иные военизированные структуры.