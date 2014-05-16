Пока в Крыму запрещают митинги, Путин обещает, что татары не будут разменной монетой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя допустить, чтобы крымско-татарский народ стал разменной монетой в спорах между Украиной и Россией.

Об этом заявил на встрече с представителями крымских татар в Сочи, сообщает РИА Новости.

Как сказал Путин, "есть один момент, на который я должен обязательно обратить ваше внимание. Мы готовы, и федеральные органы власти, и региональные органы власти, и местные, мы готовы работать со всеми людьми, которые искренне, я хочу это подчеркнуть, стремятся к тому, чтоб людям стало жить лучше на их земле. Но ни в коем случае, никто, все мы не можем допустить, чтобы крымско-татарский народ стал разменной монетой в каких-то спорах, в том числе и межгосударственных спорах, особенно в каких-то спорах, скажем между Россией и Украиной".

Глава государства подчеркнул, что эти люди и так настрадались за предыдущие десятилетия, и сейчас "вталкивать их в какие-то спорные вопросы абсолютно недопустимо". По мнению Путина, всем необходимо осознать, "что интересы крымских татар сегодня связаны с Россией". "Нельзя защищать интересы других, третьих государств, используя крымскотатарский фактор", — подчеркнул Путин. По его мнению, это пойдет только во вред народу.



Президент РФ уверяет, что Россия сделает все для того, чтобы люди почувствовали себя полноценными хозяевами своей земли. "Безусловно, мы не сможем сделать это эффективно без самих крымских татар, без тех людей, которые заинтересованы в развитии этих территорий, без поддержки граждан, которые там проживают", — сказал Путин.

Напомним, Россия в марте вопреки всем международным договорам после введения войск аннексировала украинский Крым.

3 мая Россия запретила въезд в Крым лидеру крымскотатарского народа, нардепу Мустафе Джемилеву. Его соотечественники некоторое время блокировали трассы возле Симферополя, Бахчисарая, в Старом Крыму, Евпатории и в поселке Октябрьское Красногвардейского района.

Позже "прокурор" Крыма Наталья Поклонская зачитала главе Меджлиса Рефату Чубарову предупреждение о "недопущении ведения экстремистской деятельности" и заявила, что в случае неповиновения Меджлис будет ликвидирован и его деятельность запрещена.

11 мая Джемилев сообщил, что нелегитимная крымская власть не дала разрешения на проведение 18 мая в центре Симферополя траурного митинга по случаю 70-летия депортации крымских татар.

В Крыму местное "правительство" запретило проведение любых массовых акций, аргументируя это опасностью провокаций экстремистов и срыва курортного сезона.