Боевики напали на базу силовиков на Харьковщине: есть раненые

Ночью 16 мая, на Харьковщине в городе Изюме сепаратисты со стороны Донецкой области напали на базу бойцов, участвующих в антитеррористической операции (АТО).

Два бойца Национальной гвардии ранены, они находятся в районной больнице, пишет харьковское издание АТН.

Кроме того, по предварительной информации издания, убит один из нападавших. Остальным удалось сбежать.

Позже в Нацгвардии подтвердили ночное нападение сепаратистов на базу, пишет РБК-Украина.

По информации силовиков, во время обстрела были ранены сержант военной службы по контракту и солдат срочной службы Нацгвардии. Одному военнослужащему было причинено огнестрельное ранение плеча, второму - огнестрельное ранение бедра.



Сейчас оба раненых находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия выясняются, говрится в сообщении.

Напомним, ранее представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал, что российские войска, расположенные в 100-километровой зоне от украинских рубежей, подтягиваются к границе со стороны Луганской области.