Пограничники говорят, что российские войска прекратили провокации

В Государственной пограничной службе заявляют, что на данный момент российские военные перестали совершать провокации вблизи украинской границы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил начальник пресс-службы ГПСУ Сергей Астахов, сообщает УНИАН.

"Сейчас непосредственного подхода к границе нет", - сказал он. При этом он напомнил, что раньше российские войска и бронетехника с провокационной целью приближались к украинской границе на расстояние 300-50 метров.

Кроме того, Астахов рассказал, что в Пограничной службе констатируют отсутствие попыток прорыва из России больших групп диверсантов.

"По тому заключению, которое мы сделали для себя, нет попыток прорыва через государственную границу больших групп или техники с вооруженными людьми", - сказал он.

Астахов отметил, что на сегодняшний день на украинско-российской границе оборудовано более 200 блокпостов, 400 огневых позиций, выкопано 70 км траншей и установлены другие заградительные средства на самых уязвимых местах, выставлены минные поля, сигнальные системы и пр.

Также Астахов отметил, что Госпогранслужба проанализировала и взяла на вооружение опыт по обустройству и охране госграницы, который в свое время применялся в СССР на границе с Афганистаном.

Ранее "Главред" сообщал, что координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что Россия подтягивает войска к границе с Луганской областью.