Россия не смогла подкупить крымских татар и пытается их расколоть - Джемилев

Россия после аннексии Крыма пытается расколоть крымскотатарский народ, используя волжских татар.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает krymr.com.

"Сейчас они пытаются массово вербовать сторонников из числа крымских татар. Это у них как-то не получается. Поэтому они привозят из Казани казанских татар", - подчеркнул он.

При этом Джемилев напомнил про одного из оккупационных "руководителей" Крыма – крымского вице-премьера Рустама Темиргалиева.

"Есть такой яркий пример казанского татарина в Крыму – вице-премьер-министр Рустам Темиргалиев. Его отец также имеет какую-то позицию. Но рекрутировать из числа крымских татар не удается. Тем не менее, работа по расколу продолжается", – подчеркнул крымскотатарский лидер.

Джемилев также отметил, что Москва пыталась подкупить крымскотатарский народ официальным статусом крымскотатарского языка, квотой в органах власти, официальным признанием Меджлиса, однако все эти "пряники" не подействовали.

Более того, Джемилев напомнил, что еще до аннексии Крыма Москва пыталась использовалать официальных лиц из Татарстана для того, чтобы разорвать солидарность крымскотатарского народа, который поддерживал и связь с Киевом и украинскую государственность, а также европейский курс развития Украины.

В свою очередь, казанский политолог Рашит Ахметов отметил, что Москва применяет в Крыму проверенный метод: разделяй и властвуй – ради этого Кремль решил использовать близость двух народов, которые давно уже выбрали для себя разные политические векторы развития.

Ахметов напомнил, что прокремлевский президент Татарстана Рустам Минниханов дважды посетил Крым, это были первые контакты между крымскими и казанскими татарами на высшем уровне за два десятилетия. Тактика Москвы, хотя и коварна, но она может иметь неожиданно положительный эффект, ведь контакты не ограничиваются только представителями элиты Татарстана.

Казанские татары, которые давно отказались от идей независимости и смирились с российскими реалиями беззакония и коррупции, сейчас получают пример действий народа, который не пошел на предательство национальных и государственных интересов ради красивых обещаний.

"Все равно остается внутреннее родство этих двух народов. Все равно большинство казанских татар – на стороне крымскотатарского народа. Они показывают моральный пример того, что принципами торговать нельзя", – заявил политолог.

Также он назвал Джемилева одним из крупнейших моральных авторитетов не только для крымских, но и для казанских татар и напомнил, что несколько общественных организаций Татарстана выдвинули его на соискание Нобелевской премии мира.