Российские военные уже надевают повязки "миротворцев" - Минобороны

Министерство обороны Украины заявляет о наличии у некоторых военнослужащих Вооруженных сил России повязок "миротворческих сил".

Как передает пресс-служба ведомства, об этом во время выездного заседания правительства в Виннице заявил и.о. министра обороны генерал-полковник Михаил Коваль.

"Мы имеем информацию, что некоторые военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации имеют на рукавах повязки с аббревиатурой "МС", что означает "миротворческие силы". Однако для того, чтобы любая страна начала миротворческую операцию, нужен соответствующий мандат ООН. В России, конечно же, такого документа нет и быть не может", - подчеркнул Коваль.

По его словам, на любую авантюру украинская армия готова ответить адекватно. Вооруженные силы имеют для этого достаточное количество вооружения и военной техники и хорошо подготовленных военных профессионалов.

Напомним, 16 мая появилась информация о том, что Россия подтягивает войска к границе с Луганской областью.

Также ранее сообщалось, что часть российской бронетехники, находящейся на границе Украины, раскрашена в цвета миротворческих сил ООН.