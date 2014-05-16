Генсек НАТО объяснил, почему нельзя верить России

После агрессии против Украины и аннексии Крыма никто больше не может верить гарантиям безопасности, полученным от России.

Об этом заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссенн на совместной с президентом Румынии Траяном Бэсеску пресс-конференции в Бухаресте, сообщает Радио Свобода.

Глава Альянса напомнил, что в 1994 году, когда Украина отказалась от ядерного оружия, Россия выступила одним из гарантов украинского суверенитета (в соответствии с Будапештском договором - ред.).

"Мы не можем верить таким гарантиям после российской аннексии Крыма" , - отметил Расмуссен, назвав это действие Москвы "силовым захватом земли".

Отметим, что 15 мая Россия заявила, что будет гарантировать безопасность Молдовы, которая граничит с Румынией и Украиной, если она будет оставаться нейтральной.

Напомним, ранее НАТО неоднократно выступало с осуждением российской агрессии против Украины, и прекратило сотрудничество с РФ.