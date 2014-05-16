Джемилев не поедет в Крым на годовщину депортации татар: не хочет конфликтов на границе

Народный депутат Украины, экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев не приедет в Крым на траурный митинг по случаю 70-летия депортации, который должен состояться 18 мая.

Об этом он сказал агентству 15 минут.

"Насчет моего приезда - наверное, это бессмысленно. Тем более в этой обстановке меня не пропустят. А стягивать всех к границе опять со всевозможными конфликтами я бы не хотел", -отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что у него сейчас довольно загруженный график работы.

"Тем более это большая роскошь: 10 часов ехать на машине, несколько часов стоять в очереди, а потом 10 часов обратно ехать. У нас тут плотный график, мы встречаемся с представителями международных организаций", - заявил он.

Джемилев также возмутился тем, что сегодня самопровозглашенный "премьер" Крыма Сергей Аксенов подписал указ о запрете проведения всех массовых мероприятий до 6 июня, в том числе и траурного митинга 18 мая.

"Что касается указа, то я спрашивал у Москвы, кто вообще в их стране главный, президент? Он (Путин - ред.) раньше говорил о мерах, которые нужно проводить к 18 мая. А этот (Аксенов- ред.) их отменяет", - сказал Джемилев.

Напомним, 2 мая Мустафа Джемилев попытался вылететь в Симферополь через Москву, однако его не пустили российские пограничники.

Как сообщал ранее "Главред", в Крыму накануне годовщины депортации татар запрещены митинги и акции

