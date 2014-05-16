Второй батальон Нацгвардии принял присягу и отправится под Славянск: опубликованы фото

Второй резервный батальон заменит первый, который уже долгое время находится на передовой под Славянском.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий на своей странице в Facebook.
По его словам, второй резервный батальон заменит первый, который уже долгое время находится на передовой под Славянском.
"Второй батальон принял присягу и готов отправиться на передовую. Туда, где закаляется дух и элита украинского войска. Глядя на их лица я точно знаю - никакой враг нам не страшен", - написал Парубий.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" захватили Штаб Восточного оперативного объединения Национальной гвардии Украины,