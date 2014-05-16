Советник секретаря СНБО предупредил, что террористы готовят захват аэропорта "Донецк"

Ночью, 17 мая, готовится захват аэропорта в Донецке.

Об этом заявил бывший сотник 28-й сотни Самообороны Майдана, советник секретаря СНБО Николай Якубович в интервью "Главкому"

"Около 150 вооруженных людей этой ночью готовятся захватить аэропорт "Донецк", - сказал он.

"Подготовка три дня продолжалась к захвату. Среди групп, которые собираются это осуществить, донецкая ячейка организации "Оплот", которая сейчас называется "Русской православной армией" и местный "Беркут", который поддерживает сепаратистов", - сообщил советник секретаря СНБО, ссылаясь на оперативные сводки правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" захватили Штаб Восточного оперативного объединения Национальной гвардии Украины,