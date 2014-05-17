Обама снова предупредил Россию: агрессия против Украины дорого обойдется

Если дальнейшие действия России будут направлены на провокации и дестабилизацию ситуации в Украине, Москве это дорого обойдется.

Такова позиция президентов США и Франции Барака Обамы и Франсуа Олланда, которую они согласовали в телефонном разговоре в пятницу, 16 мая, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Белый дом.

Кроме того, Обама приветствовал попытки украинской власти "объединить страну путем проведения честных и прозрачных президентских выборов, что будет сопровождаться процессом конституционной реформы".

Напомним, ранее США и ЕС заявляли о третьем этапе санкций, который должен коснуться целых секторов российской экономики.

В частности, они могут быть введены в случае, если Москва сорвет выборы в Украине.