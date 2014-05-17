Террорист "Абвер" собрался дойти до Львова: опубликовано видео

В Сети опубликовано видео совещания террористов в одном из подвалов Донбасса, в ходе которого террорист "Абвер" заявил о своих планах "дойти до Львова".

"В Киев мы войдем однозначно. До Львова мы дойдем точно. Я гарантирую, если я дойду до Львова, что я, как патриот Украины, не допущу ни одной провокации", - сказал Здрилюк и был прерван аплодисментами собравшихся "полевых командиров".

На совещании, судя по ролику, происходил раздел сфер влияния между лидерами террористов.

Присутствующие просили "Абвера" объяснить, как им действовать в той или иной ситуации.

"Военная власть должна принадлежать здесь народному ополчению Донбасса и командующему в лице полковника Стрелкова, и больше никаких нюансов. Тут даже политическая власть мне не должна указывать, хотя мы полностью подчиняемся политической власти!", - сказал Здрилюк.

Как сообщал "Главред", 14 мая Здрилюк объявил "ультиматум" украинской власти - потребовал убрать военных с Донбасса и пригрозил через 24 часа перейти в наступление.

Позже военный эксперт Дмитрий Тымчук, комментируя это заявление, назвал Здрилюка "клоуном, место которого - в палате рядом с "Наполеоном".

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