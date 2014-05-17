Подробности конституционной реформы: полномочия премьера станут больше

Стали известны некоторые подробности изменений в Конституцию, которые были предложены 15 мая на заседании спецкомиссии Верховной Рады.

Об этом сообщает ZN.UA.

Так, предлагается лишить президента возможности подавать представление о назначении министров иностранных дел и обороны.

В документе также предложено расширить права и полномочия парламента и правительства, соответственно, предлагается урезать права и полномочия главы государства.

Отныне весь состав Кабинета министров будет назначаться Верховной Радой по представлению премьера.

Предусматривается также, что Кабмин будет ответственен только перед Радой, а президенту лишь подотчетен.

Премьер наделяется правом ходатайствовать перед ВР об увольнении отдельных членов правительства.

Кроме того, Кабмин наделяется правом назначать и увольнять (по представлению главы Кабмина) заместителей министров, а также глав и заместителей центральных органов власти.

Напомним, 15 мая специальная комиссия Верховной Рады рассмотрела предложения об изменениях в Конституцию и передала их на экспертизу Венецианской комиссии.