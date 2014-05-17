Коновалюк возглавил партию "Новая Украина"

В субботу в Киеве состоялся учредительный съезд новой политической партии "Всеукраинское объединение "Новая Украина", главой которой был избран кандидат в президенты страны Валерий Коновалюк.

Участие в съезде приняли более четырехсот делегатов, представляющих все регионы Украины, пишет ТСН.

Свое решение о создании партии представители общественной организации "Всеукраинское объединение "Новая Украина" объяснили тем, что на сегодняшний день украинское общество остро нуждаются в новых лидерах и профессионалах. Разрешить же непростую политическую ситуацию, в которой оказалась Украина, сможет только новая политическая сила с компромиссным лидером.

Первоочередные задачи "Новой Украины" – модернизация промышленности, обеспечение социальных гарантий гражданам и решение вопроса целостности Украины.

Также, согласно программе, запланировано построение эффективной системы власти, в частности, отделение власти от бизнеса и делегирование основных полномочий регионам. Предлагается осуществить новую налоговую реформу (благодаря которой НДС будет снижен до 15%, а малый бизнес получит налоговые каникулы) и реформу системы здравоохранения (после чего финансирование отрасли увеличится и заработает национальная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями).

"Новоукраинцы" обещают принятие нового Трудового кодекса, введение "продовольственного" и "медицинского" государственных наборов. Валерий Коновалюк уверен, что он и его партия смогут возродить украинскую армию и обеспечить украинцев доступным жильем.

Политик обещает всячески поддерживать украинские семьи. "Моя цель – 50 миллионов граждан Украины уже к 2020 году!", - признался политик.

Что касается внешней политики, то тут лидер "Новой Украины" выступает за закрепление внеблокового статуса Украины и взаимовыгодные экономические отношения с мировым сообществом.

"Украина должна стать государством, где будут жить здоровые и социально обеспеченные люди. Страной, способной защитить себя и своих граждан. Страной, где гарантирована безопасность для каждого человека", - заявил Коновалюк на съезде. По мнению кандидата в президенты Украины, программа его партии поможет вернуть доверие людей к власти.