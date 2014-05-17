В России снова потребовали от Украины прекратить бороться с террористами

Россия настаивает на незамедлительном прекращении Киевом антитеррористической спецоперации на юго-востоке Украины, которую российское ведомство называет "карательными операциями".

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В российском МИДе отмечают, что в ночь на 17 мая "резко обострилась обстановка вокруг г. Славянска".

"Украинские военные при поддержке авиации вновь предприняли попытку штурма города.

Обстрел гражданских сооружений ведется уже из тяжелой артиллерии. Имеются раненые", - сообщает министерство РФ, фактически подавая лживую и непроверенную информацию.

Кроме того, в ведомстве настаивают, что в регионе "создана реальная угроза жизни мирных жителей", но умалчивают, что основная опасность исходит от пророссийских террористов.

В российском ведомстве обвинили власти Киева в "лицемерии" и "лжи".

По мнению чиновников российского ведомства, украинская власть не готова выполнять положения Женевского заявления от 17 апреля 2014 года и "дорожной карты", разработанной ОБСЕ.

В России также вспомнили, что в Харькове проходит второй "круглый стол" по поиску путей выхода из политического кризиса в Украине.

"Складывается впечатление, что самопровозглашенные украинские власти просто используют этот форум для прикрытия своих агрессивных действий", - заявили в МИД РФ.

В МИД РФ также предложили западным партнерам оказать "энергичное воздействие на Киев с целью начала им реальной, а не показной работы по движению к национальному согласию в стране".

Напомним, 17 мая, аэродром в Краматорске обстреляли террористы.

Также ранее стало известно о ночном бое в Славянске.

Также пограничники сообщили о столкновении на КПП "Должанский", где около сотни вооруженных террористов отбили своего задержанного лидера Валерия Болотова.

Больше об атаках террористов и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".