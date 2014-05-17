В России снова потребовали от Украины прекратить бороться с террористами

В российском ведомстве обвинили власти Киева в "лицемерии" и "лжи".
Россия настаивает на незамедлительном прекращении Киевом антитеррористической спецоперации на юго-востоке Украины, которую российское ведомство называет "карательными операциями".
Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В российском МИДе отмечают, что в ночь на 17 мая "резко обострилась обстановка вокруг г. Славянска".
"Украинские военные при поддержке авиации вновь предприняли попытку штурма города.
Обстрел гражданских сооружений ведется уже из тяжелой артиллерии. Имеются раненые", - сообщает министерство РФ, фактически подавая лживую и непроверенную информацию.
Кроме того, в ведомстве настаивают, что в регионе "создана реальная угроза жизни мирных жителей", но умалчивают, что основная опасность исходит от пророссийских террористов.
В российском ведомстве обвинили власти Киева в "лицемерии" и "лжи".
По мнению чиновников российского ведомства, украинская власть не готова выполнять положения Женевского заявления от 17 апреля 2014 года и "дорожной карты", разработанной ОБСЕ.
В России также вспомнили, что в Харькове проходит второй "круглый стол" по поиску путей выхода из политического кризиса в Украине.
"Складывается впечатление, что самопровозглашенные украинские власти просто используют этот форум для прикрытия своих агрессивных действий", - заявили в МИД РФ.
В МИД РФ также предложили западным партнерам оказать "энергичное воздействие на Киев с целью начала им реальной, а не показной работы по движению к национальному согласию в стране".
Напомним, 17 мая, аэродром в Краматорске обстреляли террористы.
Также ранее стало известно о ночном бое в Славянске.
Также пограничники сообщили о столкновении на КПП "Должанский", где около сотни вооруженных террористов отбили своего задержанного лидера Валерия Болотова.
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