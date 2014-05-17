Аваков обвинил в освобождении Болотова предателей

Самопровозглашенному "губернатору" так называемой "Луганской народной республики" Валерию Болотову удалось вырваться от правоохранителей, когда его задержали в пункте пропуска на Луганщине, в результате предательства.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает 5 канал.

При этом Аваков отказался уточнить подробности, однако пообещал сделать официальное заявление позже.

Напомним, утром 17 мая Валерия Болотова удалось задержать украинским пограничникам при въезде в Украину. Однако вскоре туда подтянулись две сотни вооруженных людей.

По словам пограничников, сепаратисты начали применять гранатометы и ручные гранаты. Начался бой, в результате чего Болотова отпустили и тот уехал вместе со своими соратниками.

Военная прокуратура уже возбудила уголовное производство по факту вооруженного нападения на пограничный пункт в Луганской области, в результате которого сепаратисты сумели отбить своего лидера.

Также военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил ранее, что обстоятельства освобождения Болотова крайне подозрительны.