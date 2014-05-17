Силовики ведут бой под Краматорском: террористы обстреляли блокпост

Около аэродрома в Краматорске продолжается бой между украинскими силовиками и террористами.

Об этом сообщает Громадське ТБ со ссылкой на очевидцев.

По информации источников, около аэропорта слышатся выстрелы тяжелой артиллерии - очевидно, стреляют из минометов.

Во время обстрела украинских позиций на территорию аэродрома попытались пробраться несколько десятков террористов, которым помешали украинские военные.

Также сообщается, что наши военные уничтожили гранатомет экстремистов, который в течение нескольких дней вел обстрел аэродрома.

Военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook написал: "По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", террористы обстреляли из минометов подразделение украинских силовиков, несущих службу на блокпосту близ Краматорска.

Пострадавших среди силовиков нет".

Как сообщает в соцсетях Минобороны, "благодаря умелым действиям военнослужащих, было уничтожено гранатомет (АГС) врага, пострадавших среди мирного населения нет".

"Сейчас на месте дислокации террористов работают пропагандисты - представители российских СМИ. Ждем очередную порцию лжи и искажения реальных событий от страны-соседки", - сообщают в ведомстве.