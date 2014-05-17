В Симферополе крымским татарам не дали провести акцию-реквием: площадь окружили военные

Самопровозглашенные власти Крыма не дали крымским татарам провести акцию "Зажги огонь в своем сердце". Площадь Ленина в Симферополе окружили военные.

Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа, организатор акции Эскендер Бариев на своей странице в Facebook

"Площадь Ленина окружена! Возможны провокации! Нам не позволяют провести политическую акцию-реквием. Мы не можем допустить издевательства над нашим народом. Поэтому, чтобы не допустить провокаций, мы отменяем акцию на площади Ленина", - написал Бариев.

Во время акции было запланировано, что молодежь зажжет свечи на символическом силуэте полуострова и словах "No genocide".

По словам Бариева, все, кто планировали участвовать в акции, могут приехать в поселок Акмечеть, где планируется провести акцию и молебен.

Напомним, ранее один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары все равно выйдут в центр Симферополя на траурный митинг, большинство из них так настроены.

Напомним, 16 мая так называемый "глава крымского правительства" Сергей Аксенов подписал распоряжение о запрете массовых мероприятий на территории Крыма до 6 июня, в связи с "напряженной обстановкой на востоке Украины".

17 мая позволили крымским татарам провести 18 мая митинг на мусульманском кладбище.