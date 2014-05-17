"Стрелок" пожаловался, что на Донбассе не хотят воевать за террористов, и позвал в боевики женщин

В Донецкой области почти никто не хочет сражаться за так называемую "Донецкую народную республику", несмотря на старания "группы добровольцев из России и Украины".

Разочарованный нежеланием жителей Донбасса воевать за "ДНР" самопровозглашенный верховный главнокомандующий так называемой "Донецкой республики", сотрудник ГРУ РФ Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" зачитал обращение к жителям Донецкой области, размещенном на YouTube, пишет УНИАН.

"Уже больше месяца как мы, маленькая группа добровольцев из России и Украины, вняв призывам о помощи,..., прибыли сюда и в вооруженной борьбе противостоим всей украинской армии...", - говорит Стрелков.

"Если мужчины не способны, придется призвать женщин. Я отдал приказ принимать их в ополчение. Очень жаль, что среди женщин нет офицеров, но какая разница, если мужчины офицеры к нам не едут совсем", - сказал он.

Российский диверсант пожаловался, что сражаться в горячих точках - Славянске, Краматорске, Красном Лимане, Константиновке, Горловке жители Донбасса не хотят.

"Никак не ожидал, что во всей области не найдется и тысячи мужчин, готовых рисковать жизнью не у себя в городе, а на передовой, где каждый день стреляют", - сказал он.

Стрелков также рассказал, что сейчас у него на вооружении состоят преимущественно мужчины за 40, а многие прибывшие из регионов Донбасса, просто "требуют оружие, чтобы защититься от уголовников и бандитов у себя дома".

"Возможно, остались считанные дни, пока боевые действия, текущие без особого ожесточения, развернутся до битвы с десятками и сотнями убитых и раненых", - отметил он.

Стрелков считает, что сотни тысяч дончан просто наблюдают за событиями по телевизору, "ожидая, когда из единокровной России выдвинется армия, способная все сделать за них".

В своем заявлении он отмечает, что за минувший месяц много раз слышал "отчаянный призыв" с просьбой дать оружие.

"Вняв этому призыву, мы добыли оружие. Захватили на складах, отобрали у украинских военных и милиции, купили у подпольных торговцев за немыслимые деньги. И вот теперь оружие у нас есть. Оно не в глубоком тылу - не в Донецке, Луганске или Макеевке, не в Шахтерске или Антраците. Оно на передовом рубеже обороны - в осажденном городе Славянске, Краматорске, Константиновке", - говорит он.

Стрелков отмечает, что наступил момент, когда каждый дончанин может приехать и получить в свои руки оружие. При этом, добровольцев почти не наблюдается.

"В Славянске - 120 тысяч население, вдвое больше в Краматорске. Всего в Донецкой области проживает 4,5 миллиона человек... Но признаюсь честно, никак не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин, способных рисковать жизнью... на передовой линии, где реально каждый день стреляют", - говорит Стрелков.

"Мне, еще находясь в Крыму, приходилось слушать рассказы о том, что когда шахтеры встанут, они всех порвут голыми руками...", - добавляет главарь террористов.

Видео: SAT TRK