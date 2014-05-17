В Горловке подрались сепаратисты: не поделили "власть", опубликовано видео

В Горловке под горсоветом террористы и сепаратисты подрались, когда выясняли, кому будет принадлежать власть в городе.

Решение они пытались принять с помощью выстрелов в воздух, кулаков и криков, передает Hromadske TV, пишет Украинская правда.

Во время выступления Валерия Отченко - так называемого депутата Донецкой псевдореспублики, его прервали и в толпе началась драка.

Некоторым разбили нос, кого-то таскали за волосы, женщины ссорились друг с другом.

Напомним, 14 мая в Горловке митинг, на который собрались около 100 человек "избрал" нового "народного мэра" – Эдуарда Матюху.

Видео: Самооборона Горловки