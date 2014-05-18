В Черкассах прошел ''референдум" за присоединение Кубани к Украине: опубликовано видео

В субботу, 17 мая, в Черкассах местные жители провели шуточный "референдум" за присоединение Кубани к Черкасчине.

Об этом передает Радио Свобода.

По данным издания, в центре города на протяжении субботы действовали несколько открытых "избирательных участков" в виде блокпостов.

Сообщается, что там можно было проголосовать "за" Украину с Кубанью и "против".

Отдать голос можно было не только за себя, но и за родственников, друзей и домашних животных.

"В самом бюллетене внизу указывалось, что "неправильно заполненный бюллетень считается недействительным", - добавляют журналисты.

По состоянию на 16:00 субботы явка уже составила "98%", отметили ''члены избирательных участков". Одновременно они прогнозировали, что присоединение Кубани к Черкасской области поддержат "около 140%" местных жителей.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее боевики в Луганской и Донецкой области провели сепаратистские "референдумы", после которых объявили "независимость" регионов.

Фото, видео: radiosvoboda.org