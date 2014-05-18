Донецкие террористы решили провести свои "выборы": назвали дату

Пушилин назвал членов правительства так называемой ДНР "камикадзе".
Руководитель "правительства" самопровозглашенной "Донецкой народной республики", которую признали террористической организацией, Денис Пушилин заявил, что на территории так называемой ДНР 14 сентября состоится единый день "выборов".
Об этом он заявил в Донецке в ходе митинга, передает "ОстроВ".
Выборы, по словам Пушилина, будут проходить на мажоритарной основе. На них планируется избрать всех руководителей на местах.
В то же время Пушилин заявил, что правительство так называемой ДНР, назначенное накануне, это - "камикадзе".
"Те, кто думает, что получат здесь привилегии, разочаруются и уйдут", - подчеркнул он, добавив, что большинство членов нынешнего правительства не попадут в дальнейшем в "различные ветви власти".
Между тем, журналисты отмечают, что на митинге, который проходит в Донецке на площади Ленина, присутствует около 600 человек.
Кроме вышесказанного напомним, ранее заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что так называемые "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" являются террористическими организациями.
До этого боевики в Луганской и Донецкой области провели сепаратистские "референдумы", после которых объявили о "независимости" регионов.