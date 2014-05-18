Похищение инспекторов ОБСЕ в Славянске: за расследование взялась Германия

Генеральный прокурор Германии начал следствие по факту похищения боевиками в Славянске (Донецкая область) немецких военных инспекторов ОБСЕ.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Германии, пишет DW.

"Генпрокуратура ФРГ приобщается к делам о похищении немецких граждан за рубежом в тех случаях, когда речь идет о преступлениях против внутренней или внешней безопасности государства", - заявил спикер ведомства.

В то же время никаких подробностей следствия, которое еще продолжается, он не рассказал.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Напомним что военные инспекторы ОБСЕ были освобождены 3 мая, их передали секретарю Cовета Европы Торбьорну Ягланду.