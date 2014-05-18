На Луганщине боевики обстреляли и обесточили Стахановский ферросплавный завод

На Луганщине в Стаханове, где действуют террористы, боевики обстреляли трансформаторы и обесточили Стахановский ферросплавный завод.

Об этом со ссылкой на Министерство энергетики и угольной промышленности сообщает УНИАН.

"Ночью, около трех ночи, вооруженные террористы ворвались на территорию ПС "Алмазная". Нападавшие обстреляли из автоматов два трансформатора, в результате чего возник пожар. Работники электростанции были вынуждены полностью прекратить электроснабжение, чтобы не допустить распространения огня", - говорится в сообщении ведомства.

Вследствие обесточивания была полностью остановлена работа Стахановского завода ферросплавов (6 действующих печей). Как отметил замсинистра энергетики и угольной промышленности Вадим Улида, сейчас продолжается ликвидация последствий пожара на ПС "Алмазная" и возобновление энергоснабжения на ферросплавном заводе.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня в Краматорске Донецкой области шел бой между силовиками и террористами – загорелся станкостроительный завод.

Фото: unian.net